ليفربول يعتلي مؤقتاً صدارة الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قاد المصري محمد صلاح فريقه، ليفربول، لفوز كبير على مضيفه بورنموث 4 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة السادسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وتقمص صلاح دور البطولة لفريق وسجل ثلاثة أهداف (هاتريك) في الدقائق 25 و48 و77، فيما أضاف ستيف كوك لاعب بورنموث الهدف الرابع بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 68.

ورفع صلاح رصيد أهدافه إلى عشرة أهداف ليعتلي قمة صدارة هدافي الدوري مناصفة مع الجابوني بيير إيمريك أوباميانج.

ورفع ليفربول رصيده إلى 42 نقطة وقفز لصدارة الترتيب مؤقتاً، انتظاراً لما ستسفر عنه مباراة مانشستر سيتي مع تشيلسي التي تقام في وقت لاحق من اليوم.

في المقابل، توقف رصيد بورنموث عند 23 نقطة في المركز السابع، مؤقتاً، بفارق الأهداف خلف إيفرتون، وبفارق الأهداف أمام مانشستر يونايتد الذي يواجه فولهام لاحقاً.

وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققاً انتصاره الثالث عشر في الدوري هذا الموسم مقابل التعادل في ثلاث مباريات.

فيما تلقى فريق بورنموث هزيمته السابعة في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في سبع مباريات والتعادل في مباراتين.