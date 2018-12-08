أتلتيكو يعود لسكة الانتصارات في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

عاد أتلتيكو مدريد إلى سكة الانتصارات التي غابت عنه في مباراتيه الأخيرتين محلياً، عندما تغلب على ضيفه ديبورتيفو ألافيس مفاجأة الموسم 3-صفر على ملعب "متروبوليتانو" في مدريد في المرحلة الـ 15 من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وعانى أتلتيكو مدريد لتحقيق الفوز وانتظر الدقائق الأخيرة لتأمينه، بعدما افتتح التسجيل عبر الكرواتي نيكولا كالينيتش (25)، قبل أن يضيف الفرنسي أنطوان غريزمان (82) ورودري (87) الهدفين الثاني والثالث.

وانتزع أتلتيكو مدريد المركز الثاني مؤقتاً من اشبيلية، بعدما رفع رصيده إلى 28 نقطة بفارق الأهداف خلف برشلونة المتصدر الذي يحل لاحقاً على ضيفه الكاتالوني إسبانيول، وبفارق نقطة واحدة أمام الفريق الأندلسي الذي يحل ضيفاً على فالنسيا اليوم أيضاً.

ونجح أتلتيكو مدريد في تعويض سقوطه في فخ التعادل في مباراتيه الأخيرتين أمام ممثلي كاتالونيا برشلونة وجيرونا بنتيجة واحدة (1-1)، وحقق فوزه الثامن هذا الموسم، قبل مواجهة مضيفه كلوب بروج البلجيكي الثلاثاء المقبل في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لمسابقة دوري أبطال أوروبا حيث يسعى إلى الفوز لحسم صدارة المجموعة الأولى التي يتنافس عليها مع بوروسيا دورتموند الألماني، حيث يتفوق الفريق الإسباني بفارق نقطتين، والفريق الألماني بفارق المواجهات المباشرة.