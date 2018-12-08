يوفنتوس يحافظ على سجله الخالي من الهزائم في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق فريق يوفنتوس فوزاً صعباً على ضيفه إنتر ميلان 1 / صفر خلال المباراة التي جمعتهما في افتتاحية مباريات الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

ويدين يوفنتوس بالفضل في هذا الفوز للاعبه ماريو ماندزوكيتش الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 66.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 43 نقطة معززاً موقعه في صدارة الترتيب، حيث ابتعد بفارق 11 نقطة عن أقرب ملاحقيه، نابولي والذي يواجه فريق فروسينوني السبت.

وتوقف رصيد إنتر ميلان عند 29 نقطة في المركز الثالث لتتضاءل فرصه في المنافسة على لقب الدوري هذا الموسم.

وبهذا الفوز، حافظ يوفنتوس على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، حيث حقق انتصاره الـ 14 مقابل التعادل في مباراة، فيما تعد هذه الهزيمة هي الرابعة لإنتر ميلان هذا الموسم مقابل الفوز في تسع مباريات والتعادل في مباراتين.