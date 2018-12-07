نادي جنوى الإيطالي يتعاقد مع المدرب براندلي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن نادي جنوى، تعين تشيزاري براندلي، مدرباً للفريق الأول بالنادي.

وتولى برانديلي البالغ من العمر 61 عاماً تدريب المنتخب الإيطالي خلال الفترة من 2010 إلى 2014 وقاده للتأهل للمباراة النهائية في يورو 2012، ولكنه عانى منذ رحيله عن تدريب المنتخب الوطني، حيث لم يحقق نجاحاً خلال توليه تدريب جالطة سراي، وفالنسيا الإسباني، والنصر الإماراتي.

وكان إيفان يوريتش مدرب جنوى تم استبعاده من منصبه بعد الخسارة بركلات الترجيح أمام إينتيلا.

ويملك برانديلي سيرة ذاتية رائعة في التدريب تتضمن خبرة التدريب في الدوري الإيطالي مع فريقي روما وفيورنتينا.

ويحتل جنوى المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإيطالي.