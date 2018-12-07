إنتر ميلان يتطلع لإيقاف قطار يوفنتوس في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يحل فريق إنتر ميلان ضيفا على فريق يوفنتوس المتصدر في الجولة الـ 15 من الدوري الإيطالي لكرة القدم في مباراة كلاسيكية قد تكون هي الفرصة الأخيرة للفريق الضيف للبقاء في سباق المنافسة على لقب الدوري.

وحصد إنتر ميلان ثالث الترتيب، نقطة واحدة من آخر مباراتين خارج أرضه، حيث خسر 1 / 4 امام أتالانتا وتعادل مع روما 2/2، وهو ما جعل الفريق يبتعد بفارق 11 نقطة عن يوفنتوس، حامل اللقب.

وكانت انطلاقة يوفنتوس مذهلة، حيث فقد نقطتين فقط منذ بداية الموسم، بعد تعادله مع جنوة 1/1 في أكتوبر الماضي، علماً بأنه حقق 40 نقطة من 14 مباراة، وهو رقم قياسي حتى هذا التوقيت من الموسم.

وستشهد المباراة صراعاً من نوع خاص بين كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، وماورو إيكاري لاعب إنتر ميلان.

وسجل رونالدو عشرة أهداف ليفونتوس في الدوري هذا الموسم، فيما سجل إيكاردي ثمانية أهداف لإنتر ميلان.

وستكون مهمة الثنائي صعبة للغاية، خاصة وأن الفريقين يملكان أقوى خطي دفاع في الدوري، حيث تلقت شباك يوفنتوس ثمانية أهداف، فيما تلقت شباك إنتر ميلان 12 هدفا فقط.