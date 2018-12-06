ليفربول الإنجليزي يفتقد خدمات جوميز 6 أسابيع

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سيغيب جو جوميز عن فريقه ليفربول لمدة ستة أسابيع، بسبب تعرضه لإصابة بالغة خلال فوز الفريق الأحمر 3 / 1 على مضيفه بيرنلي في المرحلة الـ 15 لبطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم.

وأعلن ليفربول، في بيان نشره على موقعه الإلكتروني الرسمي، أن المدافع الإنجليزي "يعاني من الإصابة بكسر في الساق اليسرى".

وأوضح ليفربول "تشير الفحوصات الأولية إلى أن اللاعب البالغ من العمر 21 عاماً يواجه الغياب عن الملاعب لمدة تصل إلى ستة أسابيع، رغم أن ذلك يعتمد على كيفية تقدم برامج العلاج وإعادة التأهيل".

كان جوميز غاب عن ليفربول في نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، أمام ريال مدريد الإسباني بسبب خضوعه لجراحة في كاحل القدم، لكنه انتظم في تدريبات فريق المدرب الألماني يورجن كلوب منذ بداية الموسم الحالي.