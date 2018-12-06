برشلونة يطمح لتخطي إسبانيول في ديربي كتالونيا السبت

الشارقة 24 – أسعد خليل :

بعد أن نجح في تجاوز إشبيلية، واحتلال صدارة الدوري الإسباني لكرة القدم، يتطلع فريق برشلونة لمواصلة انتصاراته، عندما يحل ضيفاً على فريق إسبانيول، يوم السبت، في ديربي كتالونيا، في الجولة الخامسة عشرة من الدوري.

ورغم أن برشلونة عانى مؤخراً، بسبب الإصابات، والتي غاب بسببها صامويل أومتيتي، وسيرجي روبيرتو عن الفريق، إلا أن المستوى الجيد للأرجنتيني ليونيل ميسي ساعد الفريق في عبور تلك الفترة، بدون أذى.

وسجل ميسي ثلاثة أهداف، وصنع ثلاثة أهداف أيضاً، في آخر أربع مباريات في كافة البطولات.

واحتل ميسي المركز الخامس في جائزة الكرة الذهبية، يوم الإثنين الماضي، التي شهدت إنهاء لوكا مودريتش لاعب ريال مدريد، لحقبة ميسي وكريستيانو رونالدو، اللذين سيطرا على الجائزة في العقد الماضي.

بعدما حصل على راحة في مباراة دور الـ32 بكأس ملك إسبانيا، والتي فاز بها برشلونة على كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، 4-1، يوم الأربعاء، أصبح ميسي منتعشاً ولديه شيئاً يريد إثباته.

وسجل ميسي، تسعة أهداف في الدوري الإسباني، محتلاً المركز الثالث خلف كريستيان ستواني لاعب جيرون الذي سجل 11 هدفاً، وخلف إيجاو أسباس لاعب سيلتا فيجو الذي سجل عشرة أهداف.

ويتوقع أن يشارك سواريز أمام إسبانيول، على أن يعود بعدها لتلقي العلاج، ما يعني غيابه عن مباراة الفريق المقبلة أمام توتنهام الإنجليزي في دوري أبطال أوروبا، المقرر إقامتها الثلاثاء المقبل.