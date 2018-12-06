ريال مدريد يقترب من التعاقد مع البلجيكي هازارد

الشارقة 24 – أسعد خليل:





ذكرت تقارير إعلامية، أن نادي ريال مدريد الإسباني لكرة القدم، توصل لاتفاق مع تشيلسي الإنجليزي، لضم صانع الألعاب البلجيكي الدولي إدين هازارد.

ووفقاً لإذاعة "أوندا مدريد"، فإن ريال مدريد سيدفع لتشيلسي 170 مليون يورو، لضم هازارد.

وأشارت المحطة الإذاعية الإسبانية، إلى أنه بخلاف المقابل المالي، سيبيع النادي الملكي ماتيو كوفاسيتش إلى تشيلسي، بشكل نهائي.

ويلعب كوفاسيتش في صفوف تشيلسي، على سبيل الإعارة، لمدة موسم واحد.

وأكد هازارد "27 عاماً"، في وقت سابق، أن حلمه منذ الطفولة، كان ارتداء قميص ريال مدريد الإسباني.