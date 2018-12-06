تأجيل مباراة سانت إتيان ومرسيليا في الدوري الفرنسي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، تأجيل المباراة بين سانت إتيان وضيفه مرسيليا، التي كانت مقررة، يوم الأحد المقبل، في ختام المرحلة الـ17، بناءً على طلب من دائرة شرطة منطقة لوار.

وهي المباراة الرابعة، التي يتم تأجيلها في هذه المرحلة، بعد لقاءات موناكو-نيس، يوم الجمعة، وباريس سان جرمان-مونبلييه، وتولوز-ليون، يوم السبت.

وكانت الرابطة، قد أعلنت في وقت سابق، إرجاء ديربي "كوت دازور"، بين موناكو ونيس، بسبب الاضطرابات التي تشهدها مناطق عدة، على خلفية احتجاجات أصحاب السترات الصفراء.

وأوضحت الرابطة، أن المباراة التي كانت مقررة على ملعب لويس الثاني في موناكو، تأجلت بعد طلب من حكومة الإمارة المتوسطية، بالتعاون مع السلطات في دائرة شرطة منطقة الألب ماريتيم، التي تتضمن مدينة نيس.

ويأتي هذا القرار، بعد الإعلان، يوم الثلاثاء، عن إرجاء مباراتي باريس سان جرمان مع مونبلييه، وتولوز مع ليون، للأسباب ذاتها.