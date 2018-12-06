ليفربول يتمسك بالوصافة ومانشستر يونايتد يتعادل مع أرسنال

الشارقة 24 – أسعد خليل:

واصل ليفربول مطاردة مانشستر سيتي، في صراع المنافسة على قمة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بعدما حقق فوزاً مثيراً 3 - 1 على مضيفه بيرنلي، في المرحلة الـ 15 للمسابقة.

تقدم بيرنلي بهدف مفاجئ، حمل توقيع جاك كورك في الدقيقة 54، لكن جيمس ميلنر أدرك التعادل لليفربول في الدقيقة 62.

وأضاف المهاجم البرازيلي روبيرتو فيرمينو الهدف الثاني لليفربول في الدقيقة 69، بينما تكفل السويسري شيردان شاكيري بتسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 90.

وارتفع رصيد ليفربول، الذي حقق فوزه الرابع على التوالي في المسابقة، إلى 39 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين فقط خلف سيتي "المتصدر"، في حين تجمد رصيد بيرنلي عند 9 نقاط في المركز الـ 19 "قبل الأخير".

تشلسي يسقط أمام وولفرهامبتون

وفي مباراة أخرى، تلقت آمال تشيلسي في المنافسة على الصدارة إلى ضربة موجعة بخسارته المباغتة 1 -2 أمام مضيفه وولفرهامبتون.

وتجمد رصيد تشيلسي عند 31 نقطة في المركز الرابع، في حين ارتفع رصيد وولفرهامبتون إلى 19 نقطة في المركز الـ 12.

وتقدم تشيلسي عن طريق نجمه روبن لوفتوس تشيك في الدقيقة 18، لكن راؤول خيمينيز سجل هدف التعادل لأصحاب الأرض في الدقيقة 59، ثم أضاف ديوجو جوتا الهدف الثاني لمصلحة وولفرهامبتون في الدقيقة 63.

وهذا هو الفوز الخامس لوولفرهامبتون في البطولة هذا الموسم، والأول منذ شهرين تقريباً.

يونايتد يتعادل مع أرسنال

وخيم التعادل 2 - 2 على لقاء مانشستر يونايتد وضيفه أرسنال.

رفع أرسنال رصيده إلى 31 نقطة في المركز الخامس، بينما ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى 23 نقطة في المركز الثامن.

تقدم أرسنال بهدف عن طريق شكودران موستافي في الدقيقة 26، لكن أنتوني مارسيال أدرك التعادل سريعاً ليونايتد في الدقيقة 30.

وأعاد أليكسندر لاكازيت التقدم لأرسنال في الدقيقة 68، لكن فرحة الضيوف بالهدف الثاني لم تدم طويلاً، عقب تسجيل جيسي لينجارد هدف التعادل لمانشستر يونايتد بعدها بدقيقة واحدة، ليحرم الفريق الملقب بـ "المدفعجية"، من تسجيل أول انتصار على ملعب "أولد ترافورد"، معقل يونايتد بالبطولة منذ عام 2007.

توتنهام يعود لسكة الانتصارات

واستعاد توتنهام نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية، بفوزه السهل 3 - 1 على ضيفه ساوثهامبتون.

وارتفع رصيد توتنهام، الذي خسر أمام أرسنال في المرحلة الماضية، إلى 33 نقطة، ليرتقي إلى المركز الثالث، في حين تجمد رصيد ساوثهامبتون عند 9 نقاط في المركز الـ 18 الثالث من القاع.

افتتح هاري كين التسجيل لتوتنهام في الدقيقة التاسعة، ثم أضاف لوكاس مورا الهدف الثاني في الدقيقة 51، قبل أن يسجل الكوري الجنوبي سون هيونج مين الهدف الثالث في الدقيقة 55.

وأحرز تشارلي أوستن هدف الشرف لساوثهامبتون في الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.