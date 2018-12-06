تأهل برشلونة وأتلتيكو وأشبيلية لدور الـ 16

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل برشلونة لدور 16 ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، بعدما تغلب 4 - 1 على ضيفه كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، الذي يلعب بدوري الدرجة الثالثة.

وخاض الفريق الكتالوني المباراة بمجموعة من البدلاء، بعدما سبق له أن فاز 1 - صفر في مباراة الذهاب، ليفوز 5 - 1 في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وافتتح منير الحدادي التسجيل في الدقيقة 18، قبل أن يضيف زميلاه دينيس سواريز ومالكوم دي أوليفيرا الهدفين الثاني والثالث في الدقيقتين 26 و44.

وقلص الضيوف الفارق بتسجيل جوسيب سينيي هدفاً في الدقيقة 54، ثم عاد دينيس سواريز لهز الشباك مرةً أخرى، مسجلاً الهدف الرابع لبرشلونة وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 70.

أتلتيكو مدريد

وصعد أتلتيكو مدريد للدور ذاته، عقب فوزه السهل 4 - صفر على ضيفه سانت أندرو "أحد أندية الدرجة الثالثة"، في وقت سابق، الثلاثاء.

كان أتلتيكو فاز 1 - صفر في مباراة الذهاب، ليظفر ببطاقة الترشح للدور المقبل عن جدارة، عقب فوزه 5 - صفر في مجموع مباراتي الذهاب والعودة.

وافتتح توماس ليمار التسجيل لأتلتيكو في الدقيقة 48، وأضاف نيكولا كالينيتش الهدف الثاني في الدقيقة 53.

وعزز آنخيل كوريا النتيجة بتسجيله الهدف الثالث لأتلتيكو في الدقيقة 55، ثم اختتم فيتولو مهرجان الأهداف بتسجيله الهدف الرابع في الدقيقة 80.

أشبيلية

ولحق أشبيلية بركب المتأهلين للدور نفسه، بفوزه الصعب 1 - صفر على ضيفه فيلانوفينسي.

ويدين الفريق الأندلسي بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه أندريه سيلفا، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 49، علماً بأن مباراة الذهاب التي أقيمت بين الفريقين انتهت بالتعادل السلبي.