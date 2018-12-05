رالف هازنهوتل يقود فريق ساوثهامبتون الإنجليزي

الشارقة 24 - أسعد خليل :





أعلن نادي ساوثهامبتون الإنجليزي، تعيين النمساوي رالف هازنهوتل، مدرباً جديداً له، خلفاً للويلزي مارك هيوز المقال من منصبه، يوم الإثنين الماضي، في عقد يمتد لمدة سنتين ونصف السنة.

وكان هازنهوتل، البالغ من العمر 51 عاماً، من دون ناد منذ رحيله عن لايبزيغ الألماني في مايو الماضي، بعدما أشرف عليه لموسمين، قاده خلالهما إلى المركز الثاني في ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "2016-2017"، والسادس في الموسم التالي.

وسيقود المدرب كيلفن ديفيس، الفريق خلال المباراة ضد مضيفه توتنهام على ملعب ويمبلي الأربعاء، في الدوري الإنجليزي الممتاز، قبل أن يخوض هازنهوتل أول مباراة رسمية له ضد كارديف، السبت المقبل.