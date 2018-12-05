موناكو يتخطى أميان بثنائية في الدوري الفرنسي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

انتزع فريق موناكو فوزاً صعباً من مضيفه أميان 2 - صفر، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 16 من الدوري الفرنسي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً تعادل نيس مع آنجيه سلبيا وفوز ليل على مونبيلييه.

ويدين موناكو بالفضل في هذا الفوز للاعبه راداميل فالكاو، الذي سجل هدفي فريقه في الدقيقتين 43 والسابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة من ركلتي جزاء.

وبهذا الفوز، رفع موناكو رصيده إلى 13 نقطة في المركز الـ 17، بفارق الأهداف أمام ديجون، صاحب المركز الـ 18، وأميان، صاحب المركز الـ 19، وبفارق الأهداف خلف كان.

يذكر أن هذا الفوز هو الثالث لموناكو هذا الموسم، مقابل الخسارة في 9 مباريات والتعادل في أربع، فيما تعد هذه الهزيمة هي الـ 11 لأميان في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في مباراة.

نيس يسقط بفخ التعادل أمام آنجيه

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل السلبي على المباراة التي جمعت نيس بضيفه آنجيه.

وشهدت المباراة طرد لودوفيتش بوتيل لاعب آنجيه، في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع، لحصوله على الإنذار الثاني.

ورفع نيس رصيده إلى 25 نقطة في المركز السابع، وتوقف رصيد آنجيه عند 18 نقطة في المركز الـ 12.

ليل ينتزع فوزاً صعباً من مونبيلييه

وفي المباراة الثالثة، انتزع ليل فوزاً صعباً من مونبيلييه 1 - صفر.

ويدين ليل بالفضل في هذا الفوز للاعبه نيكولاس بيبي، الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة السادسة.

ورفع ليل رصيده إلى 30 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطة أمام مونبيلييه، الذي توقف رصيده عند 29 نقطة في المركز الثالث.