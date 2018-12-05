فالنسيا يتأهل لدور الـ 16 بكأس ملك إسبانيا لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تأهل فريق فالنسيا إلى دور الـ 16 ببطولة كأس ملك إسبانيا لكرة القدم، عقب فوزه على ضيفه إيبرو 1 – صفر، في إياب دور الـ 32 من البطولة، وسجل هدف المباراة الوحيد ميتشي باتشواي في الدقيقة 59.

وكان فالنسيا فاز في مباراة الذهاب التي أقيمت على ملعب إيبرو 2 – 1، ليصعد بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 3 - 1.

خيتافي يتأهل على حساب قرطبة

كما تأهل أيضاً فريق خيتافي، بعد أن فاز على قرطبة 5 -1.

وتقمص أنجل لويس رودريجيز دور البطولة لخيتافي، بعدما سجل 3 أهداف "هاتريك" في الدقائق 42 من ركلة جزاء و78 و80، وأكمل أهداف خيتافي فرانسيسكو بورتيلو في الدقيقة 18، وروبيرتو ايبانييز في الدقيقة 49، فيما سجل هدف قرطبة الوحيد ايثامي ارتيليس اوليفا في الدقيقة 70.

وكانت مباراة الذهاب التي أقيمت بملعب قرطبة انتهت بفوز خيتافي 2 – 1، ليصعد إلى دور الـ 16 بمجموع مباراتي الذهاب والإياب 7 - 2.