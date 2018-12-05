مانشستر سيتي يعزز صدارته للدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تمسك فريق مانشستر سيتي بصدارة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، بتغلبه على مضيفه واتفورد 2 – 1، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الـ 15 من الدوري.

تقدم مانشستر سيتي بهدف سجله ليروى ساني في الدقيقة 40، وأضاف رياض محرز الهدف الثاني في الدقيقة 51، ثم سجل عبد الله دوكوري هدف حفظ ماء الوجه لواتفورد في الدقيقة 85.

ورفع مانشستر سيتي رصيده إلى 41 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 5 نقاط أمام ليفربول، الذي يواجه بيرنلي، الأربعاء، بينما توقف رصيد واتفورد عند 20 نقطة في المركز الـ 11.

وبهذا الفوز، حافظ السيتي على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققاً انتصاره الـ 13 مقابل التعادل في مباراتين، بينما تعد هذه الخسارة هي السابعة لواتفورد في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في 6 مباريات والتعادل في مباراتين.

بورنموث يعبر هيدرسفيلد

وفي المباراة الثانية، فاز بورنموث على هيدرسفيلد 2 - 1.

سجل هدفي بورنموث كاليوم ويلسون، وريان فراسير، في الدقيقتين 5 و22، بينما سجل هدف هيدرسفيلد تيرينس كونجولو في الدقيقة 38.

ورفع بورنموث رصيده إلى 23 نقطة في المركز السادس، بينما توقف رصيد هيدرسفيلد عند 10 نقاط في المركز الـ 17.

كريستال بالاس يسقط أمام برايتون

وفي المباراة الثالثة، فاز برايتون على كريستال بالاس 3 -1.

سجل أهداف برايتون جلين موراي في الدقيقة 24 من ركلة جزاء، وليون بالوجن في الدقيقة 31، وفلوران اندوني في الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول، بينما سجل هدف كريستال بالاس اوكا ميليفوجيفيتش في الدقيقة 81 من ركلة جزاء.

وأكمل برايتون المباراة بـ 10 لاعبين، بعد طرد شان دوفي في الدقيقة 28.

ورفع برايتون رصيده إلى 21 نقطة في المركز العاشر، وتوقف رصيد كريستال بالاس عند 12 نقطة في المركز الـ 15.