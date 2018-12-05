تأجيل مباراتين في الدوري الفرنسي بسبب الاحتجاجات

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلنت رابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم، تأجيل مباراتين مقررتين، يوم السبت المقبل، ضمن المرحلة السابعة عشرة من الدوري المحلي، بطلب من الشرطة، في خطوة يرجح أن سببها الاضطرابات التي تشهدها مناطق عدة، على خلفية احتجاجات أصحاب السترات الصفراء.

وتأجلت المباراة المقررة، بين باريس سان جرمان حامل اللقب والمتصدر، وضيفه مونبلييه، قبل أن تؤجل أيضاً مباراة تولوز وضيفه ليون.

وأوضحت الرابطة في بيان، أن لجنة المسابقات في رابطة الدوري الفرنسي ستحدد لاحقاً تاريخ المباراة.

وكانت المباراة مقررة على ملعب بارك دي برانس التابع للنادي الباريسي، والذي يتصدر ترتيب الدوري بفارق كبير بعد فوزه في 14 من مبارياته الـ15 الأولى، وتعادله في المرحلة السابقة مع مضيفه بوردو، 2-2.

ويستعد سان جرمان للحلول ضيفاً على ستراسبورغ، يوم الأربعاء، في المرحلة السادسة عشرة، قبل أيام من لقاء مهم في الجولة الأخيرة، من منافسات المجموعة الثالثة، في دوري أبطال أوروبا أمام النجم الأحمر الصربي.