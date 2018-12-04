تشيلسي يجديد عقد أزبليكويتا لمدة أربعة أعوام

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، توقيع عقد جديد مدته أربعة أعوام مع المدافع سيزار أزبليكويتا، ليستمر اللاعب بذلك ضمن صفوف الفريق حتى عام 2022.

وتوج الإسباني أزبليكويتا البالغ من العمر 29 عاماً مع تشيلسي بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز مرتين، منذ أن انضم إلى صفوف الفريق قادماً من مارسيليا الفرنسي عام 2012.

وعبر أزبليكويتا في تصريحات لموقع نادي تشيلسي على الإنترنت عن سعادته بتمديد فترة استمراره في تشيلسي".

وأضاف: "في كل مرة أدخل فيها إلى أرض الملعب، أحاول تقديم كل ما لدي، أتمنى المزيد من النجاح وأن نقود تشيلسي للاستمرار في المكانة التي يستحقها".