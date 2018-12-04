ريفربليت يوافق على لعب نهائي ليبرتادوريس في مدريد

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن نادي ريفر بليت الأرجنتيني، أن فريقه سيتوجه الأربعاء إلى مدريد، لخوض مباراة الإياب في نهائي مسابقة كوبا ليبرتادوريس في كرة القدم، ضد غريمه بوكا جونيورز، على رغم معارضته السابقة لإقامتها خارج الأرجنتين.

وكانت مباراة الإياب مقررة في 24 نوفمبر، على ملعب "مونيومنتال" التابع لريفر، لكنها أجلت بعد اعتداء مشجعيه على حافلة بوكا قبيل وصولها للملعب.

وقرر الاتحاد القاري "كونميبول" بداية إرجاء المباراة لموعد لاحق في الأمسية نفسها، قبل أن يرحّلها لليوم التالي، وقبل ساعات من الموعد الجديد، أرجأ كونميبول المباراة حتى إشعار آخر.

وإثر اجتماع مع مسؤولي الناديين الثلاثاء، أكد الاتحاد نقل المباراة إلى خارج الأرجنتين، وحدد الخميس موعداً لها في التاسع من ديسمبر على ملعب سانتياغو برنابيو، التابع لنادي ريال مدريد في العاصمة الإسبانية.

إلا أن ريفر الذي تعادل وبوكا 2-2 ذهاباً على ملعب الأخير، أبدى في نهاية الأسبوع الماضي اعتراضه على نقل المباراة إلى مدريد على بعد نحو عشرة آلاف كلم من العاصمة الأرجنتينية، معتبراً أن هذه الخطوة مناقضة لطبيعة المسابقة القارية، وتضر بمشجعيه الذين ابتاعوا تذاكر لتشجيع الفريق في ملعبه.