إيكاردي أفضل لاعب كرة قدم في إيطاليا لعام 2018

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حصل الأرجنتيني ماورو إيكاردي، مهاجم وقائد فريق إنتر ميلان، على جائزة أفضل لاعب في الدوري الإيطالي لكرة القدم لعام 2018، خلال حفل أقيم في مدينة ميلانو.

وأصبح إيكاردي البالغ من العمر 25 عاماً، أول لاعب يقع عليه الاختيار لهذه اللقب من فريق غير يوفنتوس منذ عام 2011، حين أختير السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، نجم ميلان حينها.

وأنهى إيكاردي موسم 2017-2018 في صدارة ترتيب الهدافين، بتسجيله 29 هدفاً في الدوري، بالتساوي مع مهاجم لاتسيو تشيرو إيموبيلي.

وحصل إيكاردي أيضاً على جائزة أفضل هدف من خلال الهدف، الذي سجله بالكعب في مرمى فيورنتينا في مارس، حيث سجل في تلك المباراة رباعية "سوبر هاتريك".

وتم اختيار يوفنتوس، بطل المواسم السبعة الماضية والمتصدر الحالي، أفضل فريق، فيما حصل ماسيميليانو اليغري، الذي قاده لإحراز أربع ثنائيات متتالية "الدوري والكأس"، على لقب أفضل مدرب للمرة الرابعة في مسيرته.