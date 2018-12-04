بتغلبه على نيوأورليانز

كليبرز يحقق فوزه الـ 16 في السلة الأميركية

  • الثلاثاء 04, ديسمبر 2018 في 10:28 ص
  • جانب من اللقاء
    جانب من اللقاء
واصل نادي لوس أنجلوس كليبرز، تحقيق الانتصارات في دوري السلة الأميركي، بتغلبه على نيوأورليانز بيليكانز، بـ 129 نقطة مقابل 126، ضمن منافسات الجولة الـ 24.
الشارقة 24 – أسعد خليل:
 
سجل توبياس هاريس 27 نقطة، ليقود لوس أنجلوس كليبرز للفوز على نيوأورليانز بيليكانز، بـ 129 نقطة مقابل 126، في لقائهما في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة.
 
سجل دينو غاليناري 24 نقطة، وأضاف لو ويليامز 20 نقطة، ليساهما في فوز كليبرز أيضاً في اللقاء.
 
سجل جوليوس راندل 37 نقطة لنيوأورليانز بيليكانز في اللقاء، وأضاف زميله أنتوني ديفيس عدداً كبيراً من النقاط، لكنهما عجزا عن الحيلولة دون تكبد الفريق هزيمته السادسة من آخر 8 مباريات.
 
يذكر بأن الفوز هو 16 لكليبرز في دوري السلة الأميركي هذا الموسم.