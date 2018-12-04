الكرواتي مودريتش يتوج بجائزة الكرة الذهبية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلنت مجلة "فرانس فوتبول"، فوز الكرواتي لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب.

وجاء إعلان المجلة الفرنسية عن فوز مودريتش بالكرة الذهبية، خلال الحفل الذي أقيم بالعاصمة الفرنسية باريس الإثنين.

واستحق مودريتش الجائزة بعد مسيرة رائعة مع منتخب كرواتيا في مونديال روسيا، قادته للعبور إلى المباراة النهائية قبل الخسارة أمام فرنسا.

كما سجل مودريتش مسيرة رائعة مع ريال مدريد الإسباني، حيث ساهم في فوز الفريق بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الثالثة، على التوالي.

ونجح مودريتش في كسر هيمنة الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي على الجائزة، طوال العقد الماضي.

وفاز مودريتش في وقت سابق من هذا العام، بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2018، في استفتاء الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

كما حصل مودريتش على جائزة الكرة الذهبية، لأفضل لاعب في كأس العالم 2018 بروسيا.