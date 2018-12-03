دوري أبطال أوروبا: استخدام تقنية الفيديو من الأدوار الإقصائية

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم أن تقنية المساعدة بالفيديو في التحكيم، VAR ، ستستخدم بدءاً من الأدوار الإقصائية لمسابقة دوري الأبطال هذا الموسم، بدلاً من الانتظار حتى الموسم المقبل.

وكان الاتحاد قد أكد سابقاً عزمه على استخدام التقنية المثيرة للجدل، في المسابقة القارية الأهم بدءاً من موسم 2019-2020.

إلا أن رئيس الاتحاد، السلوفيني ألكسندر تشيفيرين، قال بعد اجتماع للجنة التنفيذية في دبلن "إذا كنا نستطيع القيام بهذا قبل ذلك، فلما الانتظار؟"، مشدداً على أن الاتحاد لا يمكنه "تحمل ارتكاب أي خطأ" في حال كان قادراً على بدء استخدام هذه التقنية قبل الموعد الذي سبق له تحديده.

وبدأ عدد من البطولات الوطنية الأوروبية الكبيرة مثل الليغا الإسبانية والبوندسليغا الألمانية والدوري الإيطالي "سيري أ" باستخدام هذه التقنية التي اعتمدت أيضاً في مونديال 2018 في روسيا.

وسيتم اللجوء إلى هذه التقنية في نهائي مسابقة الدوري الأوروبي (يوروبا ليغ)، وكأس أوروبا لمنتخبات دون 21 عاماً المقررة في يونيو