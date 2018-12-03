ساوثهامبتون الإنجليزي يقيل المدرب مارك هيوز

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قام نادي ساوثهامبتون الإنجليزي لكرة القدم بإقالة مدربه الويلزي مارك هيوز من منصبه إثر النتائج السيئة التي حققها الفريق بإشرافه منذ مطلع الموسم الحالي.

وشكر النادي الجنوبي في بيان المدرب مارك عيوز وجهازه الفني للجهود الكبيرة التي بذلوها خلال تواجدهم في سانت ماريز (ملعب ساوثهامبتون).

وأكد النادي أن البحث جار حالياً عن مدرب جديد.

وكان هيوز استلم منصبه في 14 مارس عام 2018 حتى نهاية الموسم قبل أن يوقع عقدا لمدة ثلاث سنوات في 25 مايو الماضي.

ونجح هيوز في انتشال فريقه وتفادى الهبوط في الموسم الماضي، لكنه يعاني هذا الموسم حيث يحتل المركز الثامن عشر.

ولم يحقق الفريق بإشراف هيوز سوى 3 انتصارات في 22 مباراة منذ استلامه منصبه.