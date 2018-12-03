أميركي وسويسري يتقاسمان لقب سباق تحدي الجري الجبلي العالمي

الشارقة 24:

سباق تحدي الجري الجبلي العالمي "ألترا تريل ريس" الذي استضافته سلطنة عمان قبل أيام تقاسم لقبه أميركي وسويسري بعدما عبرا خط النهاية وهما يشبكان ذراعيهما.

وأكمل الفائزان جيسون شلارب من الولايات المتحدة ودييجو بازوس من سويسرا مسافة السباق الممتدة 137 كيلومتراً في 20 ساعة و45 دقيقة و37 ثانية.

وشمل السباق صعود 7800 متر بعد يوم تقريباً من الركض المستمر، وأكد شلارب، أن السباق كان واحداً من أكثر السباقات المليئة بالتحديات التي خاضها مضيفاً أنهما أخذا يشجعان بعضهما البعض من البداية حتى النهاية.

وحل في المركز الثالث الروسي أليكسي تولستنكو بفارق 42 دقيقة خلف المتصدرين بينما جاء في المركز الرابع بطل سباقات ألترا تريل العالمية لعام 2016 جديمينيس جرينيوس من ليتوانيا.

وفي منافسات السيدات، احتلت البريطانية آنا-ماري واطسون المركز الأول وأكملت السباق في 26 ساعة و20 دقيقة و27 ثانية، فيما جاءت الألمانية إلديكو فرميشر في المركز الثاني.

والسباق، وهو الأول من نوعه الذي يقام في الشرق الأوسط، شارك فيه 415 متسابقاً من 57 دولة.