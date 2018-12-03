الليكرز يكتسح فينيكس في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





سجل كايل كوزما 23 نقطة وأضاف ليبرون جيمس 22 نقطة ليقودا لوس أنجلوس ليكرز لتحقيق نصره الثالث على أرضه في أربعة أيام في دوري الرابطة الوطنية لكرة السلة إذ تغلب على فينيكس صنز، بـ 120 نقطة مقابل 96.

فينكس كان الفريق الأفضل في بداية المباراة فبعد رمية من دياندري أيتون تقدم بـ 16 نقطة مقابل 4 غير أن لوس أنجلوس اعتمد في الشوط الثاني على رميات من ليبرون جيمس وكونتافيوس كالدويل بوب ليتقدم بنهاية الشوط الثاني بـ 61 نقطة مقابل 46.

وتوالت الرميات للوس أنجلوس من ليبرون جيمس وكايل كوزما وموريتز واغنر وبراندون إنغرام الذي سجل 14 نقطة في اللقاء ليساهم بجدارة في فوز لوس أنجلوس ليكرز، بفارق وصل إلى 24 نقطة، بواقع 120- 96.