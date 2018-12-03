برشلونة يتخطى عقبة فياريال في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل :

تغلب برشلونة على فياريال العنيد، 2-صفر، بفضل المدافع المخضرم جيرار بيكيه، والشاب كارلس إلينيا، ليعود مؤقتاً، إلى صدارة دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

ووضع بيكيه، الفريق الكتالوني في المقدمة، بضربة رأس في الدقيقة 36، بعد تمريرة عرضية من النشيط عثمان ديمبلي، الذي قدم أداءً مثيراً للإعجاب، بعدما أحرز هدف التعادل المتأخر لبرشلونة، أمام أتليتيكو مدريد.

ويقبع فياريال فوق منطقة الهبوط مباشرة، لكنه قدم أداءً ممتازاً، وكاد أن يتقدم عندما استغل جيرار مورينو، سوء فهم بين الحارس مارك-أندريه تير شتيجن، والمدافع كليمو لينجليه، لكنه سدد خارج المرمى.

وشارك لاعب الوسط إلينيا، كبديل ليسجل هدفه الأول في الدوري مع برشلونة، في الدقيقة 87 ويؤكد انتصار أصحاب الأرض، بعد تلقيه تمريرة بينية من ليونيل ميسي.

ويتصدر برشلونة الترتيب، برصيد 28 نقطة من 14 مباراة، بينما يأتي إشبيلية في المركز الثاني، بـ 26 نقطة.