أتلتيكو يسقط بفخ التعادل أمام جيرونا في الليغا

الشارقة 24 – أسعد خليل :

تعرضت آمال أتلتيكو مدريد، في المنافسة على لقب دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم، لانتكاسة بتعادله، 1-1، مع مضيفه جيرونا، وتجنب أول هزيمة في الدوري منذ سبتمبر الماضي، بفضل هدف عكسي متأخر سجله يوناس راماليو.

وسدد ساؤول نيجيز لاعب وسط الروخي بلانكوس في العارضة، مع حصول الفريق الزائر على الفرص الأخطر في الشوط الأول، لكنه تأخر قبل الاستراحة مباشرة عن طريق كريستيان ستواني من ركلة جزاء.

وتصدى جوركا إيرايزوز حارس جيرونا البديل، بشكل رائع لمحاولة من ساؤول في الشوط الثاني، لكن فريق المدرب دييجو سيميوني، أدرك التعادل في الدقيقة 83.

وترك التعادل أتلتيكو في المركز الثالث برصيد 25 نقطة، متساوياً مع برشلونة صاحب المركز الثاني الذي يواجه فياريال، ويتأخر بنقطة واحدة عن إشبيلية المتصدر، قبل مباراة الفريق الأندلسي ضد ديبورتيفو ألافيس.