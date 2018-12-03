ليفربول ينجو من فخ إيفرتون في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل :

قاد ديفوك أوريغي فريقه ليفربول، لانتزاع فوز صعب من ضيفه إيفرتون،1-0، في مباراة "ديربي" ميرسيسايد، التي جمعتهما في الجولة الـ14، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

وسجل أوريغي هدف الفوز، في الدقيقة السادسة من الوقت المحتسب بدل الضائع للمباراة.

ورفع ليفربول رصيده إلى 36 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي، فيما توقف رصيد إيفرتون عند 22 نقطة، في المركز السادس.

وبهذا الفوز، حافظ ليفربول على سجله خالياً من الهزائم في الدوري هذا الموسم، محققاً انتصاره الحادي عشر مقابل التعادل في ثلاث مباريات، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لإيفرتون في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ست مباريات، والتعادل في أربع.

واستطاع ليفربول، أن يصالح جماهيره بهذا الفوز، بعد سقوطه أمام باريس سان جيرمان، 1-2، الأربعاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا.