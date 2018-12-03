أرسنال يكتسح توتنهام في الدوري الإنجليزي الممتاز

الشارقة 24 – أسعد خليل :

حسم أرسنال، ديربي شمال لندن، بفوزه على توتنهام هوتسبير، 4-2، في مباراة متقلبة ومثيرة، كان نجمها الغابوني بيار-إيميريك أوباميانغ، في المرحلة الرابعة عشرة، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فعلى إستاد الإمارات، جاء اللقاء قوياً جداً، إذ وبعد تقدمه باكراً بهدف من ركلة جزاء لأوباميانغ، دخل أرسنال إلى استراحة الشوطين متخلفاً، 1-2، إلا أن التبديلين اللذين أجراهما إيمري مطلع الشوط الثاني، بدخول الويلزي آرون رامسي، والفرنسي ألكسندر لاكازيت أعطا ثمارهما، وتمكن "المدفعجية"، من قلب الطاولة على جيرانهم.

وكان فريق إيمري الأفضل منذ صافرة البداية، وافتتح التسجيل بعد 10 دقائق من ركلة جزاء نفذها أوباميانغ .

لكن توتنهام أدرك التعادل في الدقيقة 30، خلافاً لمجريات اللعب، بفضل خطأ من الحارس الألماني برند لينو، الذي عجز عن التعامل مع رأسية إيريك داير، إثر ركلة حرة نفذها الدنماركي كريستيان إيريكسن .

ولم يكد أرسنال يستفيق من صدمة هدف التعادل، حتى وجد نفسه متخلفاً، من ركلة جزاء نفذها هاري كين في الدقيقة 34 .

وحاول إيمري تدارك الموقف، فأجرى تبديلين مطلع الشوط الثاني، بإدخال لاكازيت ورامسي بدلاً من إيوبي والأرميني هنريك مخيتاريان.

وكان إيمري موفقاً، في قراره، إذ كان رامسي خلف هدف التعادل الذي سجله أوباميانغ بتسديدة رائعة في الدقيقة 56، رافعاً رصيده إلى 10 أهداف في صدارة ترتيب الهدافين، وبفارق هدفين أمام ثنائي مانشستر سيتي الأرجنتيني سيرخيو أغويرو، ورحيم ستيرلينغ.

وبعد خطأ في منتصف الملعب من الأرجنتيني خوان فويث، خطف رامسي الكرة ومررها إلى لاكازيت الذي تلاعب بالدفاع ثم سددها أرضية من خارج المنطقة ارتطمت بقدم داير وتابعت طريقها إلى الزاوية اليمنى لمرمى لوريس في الدقيقة 74 .

ثم وجه الأوروغوياني لوكاس توريرا الضربة القاضية لتوتنهام، بتسجيله هدفه الأول بقميص أرسنال في الدقيقة 77 .

وتعقدت مهمة سبيرز كثيراً، في الدقائق الأخيرة بطرد فيرتونغن لنيله الإنذار الثاني، ما سهل الأمور على أرسنال، ومهد الطريق أمامه للخروج منتصراً.

وبهذا الفوز، رفع الغانرز رصيدهم إلى 30 نقطة، ليحتلوا المركز الرابع، بفارق الأهداف أمام توتنهام، صاحب المركز الخامس.