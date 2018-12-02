ميلان يصعد للمركز الرابع في الدوري الإيطالي

الشارقة 24 – أسعد خليل :

انتفض ميلان في الشوط الثاني، ليقلب تأخره إلى فوز، 2-1، على ضيفه بارما، بإستاد سان سيرو والعودة إلى المربع الذهبي، بدوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم.

وصعق بارما مستضيفه إنترناسيونالي وتغلب عليه، 1-صفر، في سبتمبر الماضي، وهدد بتكرار الأمر عندما وضعه روبرتو في المقدمة في بداية الشوط الثاني، لكن ميلان انتفض بهدف من باتريك كوتروني، وركلة جزاء فرانك كيسي، ليضمن النقاط الثلاث.

وبهذا الفوز، تقدم الفريق في الترتيب إلى المركز الرابع برصيد 25 نقطة، واستمر بارما في المركز السادس برصيد 20 نقطة، لكن روما وساسولو وأتلانتا وتورينو، يمكن أن يتخطوه بنهاية مباريات هذه الجولة.