تشلسي يتخطى فولهام بثنائية في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

حقق نادي تشلسي فوزاً سهلاً بثنائية نظيفة على ضيفه فولهام ضمن المرحلة الرابعة عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ففي "دربي" غرب لندن، تفوق فريق المدرب الإيطالي ماوريتسيو ساري على فولهام بقيادة مدرب "البلوز" السابق الإيطالي كلاوديو رانييري، بفضل لاعبيه الإسباني بيدرو وروبن لوفتس-تشيك.

وسجل بيدرو الهدف الأول لفريقه في الدقيقة الرابعة من الشوط الأول، عندما قطع الفرنسي نغولو كانتي الكرة في منتصف الملعب، وأطلق هجمة مرتدة سريعة مرر فيها الكرة إلى زميله المتقدم داخل منطقة الجزاء قبل أن يراوغ الأخير الدفاع ويسدد في مرمى الإسباني سيرخيو ريكو.

وأتيحت لتشلسي فرص عدة لمضاعفة النتيجة في الشوط الأول، لاسيما عبر مهاجمه الفرنسي أوليفييه جيرو الذي انفرد بحارس مرمى فولهام في الدقيقة 24 بعد تمريرة بينية متقنة من البلجيكي إدين هازار، إلا أن تسديدة المهاجم الدولي الفرنسي ارتدت من جسد ريكو.

واقترب جيرو من التسجيل أيضاً في الدقيقة 37 إثر تمريرة داخل منطقة الجزاء من الكرواتي ماتيو كوفاتشيتش، لكن ريكو كان بالمرصاد مجدداً.

وضغط فولهام بشكل أكبر في الشوط الثاني، وحظي بمحاولتين خطرتين عبر لاعبه كالوم تشامبرز، الأولى في الدقيقة 54 من محاولة رأسية أنقذها ببراعة حارس تشلسي الإسباني كيبا أريسابالاغا، والثانية في الدقيقة 65 بتسديدة قوية من اللاعب نفسه تصدى لها أغلى حارس مرمى في العالم.

انتظر الفريق الأزرق حتى الدقيقة 84 ليضمن النتيجة، وذلك بعد تبادل سريع للكرة بين لوفتوس-تشيك الذي تلقى الكرة خارج منطقة الجزاء من هازار وأعادها إليه بالكعب ليخترق الدولي البلجيكي المنطقة ويعيدها عرضية إلى الدولي الإنجليزيالذي سددها قوية في المرمى.

وعوض تشلسي سقوطه في المرحلة السابقة أمام الغريم اللندني الآخر توتنهام هوتسبر 1-3، في أول خسارة له هذا الموسم، وحقق تشلسي فوزه التاسع في 14 مباراة في الدوري، وتقدم إلى المركز الثالث مؤقتاً برصيد 31 نقطة، وبفارق نقطة عن توتنهام الرابع الذي يحل ضيفا في وقت لاحق اليوم على أرسنال، في "دربي" شمال العاصمة.