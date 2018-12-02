هولندا وألمانيا في مجموعة واحدة في تصفيات يورو 2020

الشارقة 24 – أسعد خليل:

أوقعت قرعة التصفيات المؤهلة لكأس أوروبا 2020 في كرة القدم التي سحبت اليوم الأحد في دبلن، المنتخبين الألماني والهولندي في مجموعة واحدة، فيما ما يتوقع أن تكون أبرز مواجهة في التصفيات المؤهلة للبطولة القارية.

وكانت ألمانيا بطلة العالم 2014، أقوى منتخب في المستوى الثاني ضمن سحب القرعة، وأوقعتها القرعة في المجموعة الثالثة التي ستضم أيضاً هولندا وإيرلندا الشمالية وإستونيا وبيلاروسيا.

أما فرنسا بطلة العالم 2018، ورغم تفاديها الحلول في مجموعة واحدة مع ألمانيا، إلا أنها ستلاقي منتخباً قوياً هو الإيسلندي، وذلك في المجموعة الثامنة التي تضم أيضاً منتخبات تركيا وألبانيا ومولدافيا وأندورا.