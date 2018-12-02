نيويورك يتخطى بصعوبة ميلواكي في السلة الأميركية

الشارقة 24 - أسعد خليل:

سجل إيمانويل مودياي 28 نقطة، ليقود نيويورك نيكس للفوز في الوقت الإضافي على ميلواكي باكز بـ 136 نقطة مقابل 134 في الدوري الوطني لكرة السلة.

أنهى نيويورك سلسلة هزائم دامت لمباراتين، وأعانه على الفوز، إضافةً إلى كل من داميان جوتسون الذي سجل 21 نقطة ونوح فونلي الذي سجل 15 نقطة.

رغم تسجيل جيانيس أنتيتوكونومبي 33 نقطة لميلواكي وتحقيق زميله، إيريك بليسدو، لـ 27 نقطة، ومالكولم بروغدون فإن الفريق عجز عن الفوز بالمباراة، وقد كان متقدماً في بداية الشوط الرابع، غير أن نيويورك سجل 25 نقطة في الشوط مقابل 11 نقطة فقط لميلواكي، مما ساعده على إدراك التعادل لتمتد المباراة إلى شوط اضافي أفلح فيه نيويورك في الفوز.