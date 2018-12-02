البلياردو والسنوكر يضغطان لإدراجهما في أولمبياد 2024

الشارقة 24 – رويترز:

أصعب رياضة في العالم كله... هكذا وصف شون ميرفي، بطل العالم السابق في السنوكر، البلياردو والسنوكر، اللتين يسعى عدد من أبرز لاعبيها في العالم لإدراجهما ضمن برنامج منافسات دورة الألعاب الأولمبية 2024، في باريس.

وقال ميرفي إن رياضتي السنوكر والبلياردو لا تقتصران على ركل كرة القدم في الشباك أو التسديد في الحفر كما يحدث في الجولف، وذلك خلال معرض أقيم، مؤخراً، للتعريف بهاتين الرياضتين في برج إيفل، حضره هؤلاء اللاعبون لشرح قضيتهم أمام اللجنة الأولمبية الدولية في العاصمة الفرنسية.

وتواجه رياضتا البلياردو والسنوكر معركة طويلة لإدراجهما ضمن الرياضات الأوليمبية، حيث يقول البعض إنهما لا تتطلبان نشاطاً بدنياً كبيراً، لاعتبارهما من الرياضات التنافسية.

وتستغرق عملية إدراج رياضة جديدة في الألعاب عدة سنوات، وتحتاج إلى جهود كبيرة للترويج لها واستخدام جماعات الضغط لإقناع ممثلي اللجنة الأولمبية الدولية بجدواها.

ويشارك متسابقون من 33 رياضة في الألعاب الأولمبية المقبلة في طوكيو 2020، ومن بينها رياضات أدرجت حديثاً على برنامج الألعاب مثل البيسبول - الكرة اللينة، والكاراتيه، والاستعراض بألواح التزلج، وتسلق المرتفعات، وركوب الأمواج.