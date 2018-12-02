ريال مدريد يتخطى فالنسيا في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

انتزع ريال مدريد ثلاث نقاط ثمينة، بتغلبه على ضيفه فالنسيا 2 / صفر، خلال المباراة التي جمعتهما في الجولة الرابعة عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وتقدم الريال بهدف سجله دانييل واس، لاعب فالنسيا، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة، وأضاف لوكاس فاسكيز الهدف الثاني في الدقيقة الـ 83.

ورفع الريال رصيده إلى 23 نقطة في المركز الخامس، بفارق الأهداف خلف ألافيس، وبفارق ثلاث نقاط عن إشبيلية المتصدر.

فيما توقف رصيد فالنسيا عند 17 نقطة في المركز الثالث عشر، بفارق الأهداف خلف سيلتا فيجو، وبفارق الأهداف أمام بلد الوليد.

يذكر أن هذا الفوز هو السابع للريال في الدوري هذا الموسم، مقابل الخسارة في خمس مباريات والتعادل في مباراتين، فيما تعد هذه الخسارة هي الثالثة لفالنسيا في الدوري هذا الموسم، مقابل الفوز في ثلاث مباريات والتعادل في 8.