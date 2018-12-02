اليونايتد يواصل نزيف النقاط في الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سقط مانشستر يونايتد، بفخ التعادل الإيجابي 2-2 أمام أمام مضيفه ساوثهامبتون، ضمن منافسات الجولة الـ 14 من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

فعلى ملعب سانت ميريز فاجأ ساوثهامبتون ضيفه مانشستر يونايتد، بتسجيل هدفين مبكرين، في أول عشرين دقيقة.

وتقدم الاسكتلندي ستيوارت أرمسترونج بهدف لساوثهامبتون في الدقيقة الـ 13، ثم أضاف البرتغالي سيدريك سواريس الهدف الثاني في الدقيقة الـ 20.

ورد البلجيكي الدولي روميلو لوكاكو بهدف لمانشستر في الدقيقة الـ 33، وتكفل اندير هيريرا بتسجيل هدف التعادل في الدقيقة الـ 39.

وواصل بذلك مانشستر يونايتد ترنحه في الدوري الإنجليزي، حيث لم يعرف طعم الفوز في آخر ثلاث مباريات، إذ خسر أمام غريمه مانشستر سيتي 1/ 3، ثم تعادل في الجولة الماضية مع كريستال بالاس سلبياً، قبل أن يسقط أمام ساوثهامبتون اليوم.

وحصد مانشستر نقطة واحدة رفعت رصيده إلى 22 نقطة، في المركز السابع، مقابل تسع نقاط لساوثهامبتون، في المركز الثالث من القاع.