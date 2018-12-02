يوفنتوس يعزز من صدارته للدوري الإيطالي لكرة القدم

الشارقة 24 – أسعد خليل:

قاد البرتغالي كريستيانو رونالدو، فريقه يوفنتوس، للفوز على فيورنتينا 3 - صفر خلال المباراة التي جمعتهما في المرحلة الرابعة عشرة، من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي شهدت أيضاً تعادل سبال مع إمبولي 2 - 2.

وسجل أهداف يوفنتوس رودريجو بينتانكور في الدقيقة الـ 31 وجورجيو كيليني في الدقيقة الـ 69 وكريستيانو رونالدو في الدقيقة الـ 79 من ركلة جزاء.

وبالهدف الذي سجله رونالدو اليوم، رفع رصيده إلى عشرة أهداف، ليتقاسم صدارة هدافي الدوري الإيطالي مع كريستوف بياتيك، لاعب جنوة.

ورفع يوفنتوس رصيده إلى 40 نقطة في صدارة الترتيب، بفارق 11 نقطة أمام نابولي ملاحقه المباشر، وتوقف رصيد فيورنتينا عند 18 نقطة في المركز التاسع، بفارق الأهداف أمام تورينو وأتالانتا، صاحبي المركزين العاشر والحادي عشر.

وبهذا الفوز حافظ يوفنتوس على سجله خالياً من الهزائم محققاً انتصاره الثالث عشر مقابل التعادل في مباراة واحدة، فيما تعد هذه الخسارة هي الرابعة لفيورنتينا في الدوري هذا الموسم مقابل الفوز في أربع مباريات والتعادل في ست.

وفي المباراة الثانية، خيم التعادل 2/2 على المباراة التي جمعت فريق سبال بضيفه إمبولي.

وسجل هدفي سبال جاسمين كوريتش في الدقيقتين الخامسة والـ 67، فيما سجل هدفي إمبولي فرانشيسكو كابوتو ورادي كرونيتش في الدقيقتين الـ 24 والـ 43.

واضطر فريق سبال للعب بعشرة لاعبين منذ الدقيقة الـ 49 بعد طرد تياجو كيونيك.

ورفع سبال رصيده إلى 14 نقطة في المركز الخامس عشر، كما رفع إمبولي رصيده إلى 13 نقطة في المركز السادس عشر.