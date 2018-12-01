دورتموند يتمسك بالصدارة وبايرن يواصل المطاردة

الشارقة 24 - أسعد خليل:

تمسك فريق بوروسيا دورتموند بصدارة الدوري الألماني لكرة القدم بفوزه على ضيفه فرايبورج 2-صفر في المرحلة الثالثة عشرة للمسابقة.

وتقدم ماركو ريوس بهدف لدورتموند في الدقيقة الـ 40 من ضربة جزاء، وواصل النجم الإسباني باكو الكاسير تألقه، وأضاف الهدف الثاني لدورتموند في الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع دورتموند رصيده في الصدارة إلى 33 نقطة، بفارق سبع نقاط عن بوروسيا مونشنجلادباخ الوصيف، وبفارق تسع نقاط عن بايرن صاحب المركز الثالث.

وحقق دورتموند فوزه الرابع على التوالي، والعاشر هذا الموسم مقابل ثلاثة تعادلات.

ويبقى دورتموند هو الفريق الوحيد في البوندسليجا، الذي لم يذق طعم الخسارة حتى الآن.

بايرن يستعيد نغمة الانتصارات

وفي بريمن، تقدم سيرجي نابري بهدف لبايرن في الدقيقة الـ 20 ثم رد فيردر بريمن بهدف التعادل عن طريق يويا اوساكو في الدقيقة الـ 33.

وتألق نابري بشكل لافت وسجل الهدف الثاني له، وللنادي البافاري في الدقيقة الـ 50.

وأنهى بريمن المباراة بعشرة لاعبين، بعد طرد نيكلاس مويساندير في الوقت بدل الضائع للمباراة.

وواصل بايرن بذلك تصحيح مساره تحت قيادة مدربه نيكو كوفاتش، بعدما حقق الفوز الثاني على التوالي، عقب فوزه يوم الثلاثاء الماضي على بنفيكا البرتغالي 5-1 في دوري أبطال أوروبا.

وحقق بايرن فوزه السابع هذا الموسم، مقابل 3 تعادلات و3 هزائم.

شتوتجارت يتخطى أوجسبورج

وعلى ملعب شتوتجارت، سجل أناستاسيوس دونيس هدف الفوز لأصحاب الارض في الدقيقة الـ 39.

ورفع شتوتجارت رصيده إلى 11 نقطة، ليغادر المركز الأخير ويتقدم إلى المركز الخامس عشر، بفارق نقطتين خلف أوجسبورج صاحب المركز الثالث عشر.