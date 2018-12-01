مان سيتي يغرد وحيداً في صدارة الدوري الإنجليزي

الشارقة 24 - أسعد خليل:

عزز فريق مانشستر سيتي موقعه في صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، عبر الفوز على بورنموث 3 /1 في المرحلة الرابعة عشرة للمسابقة.

وعلى ملعب الاتحاد انتهى الشوط الأول بتعادل مانشستر سيتي، مع بورنموث بهدف لكل فريق.

وبادر البرتغالي برناردو سيلفا بالتسجيل لسيتي في الدقيقة الـ 16، ثم أدرك كاليوم ويلسون التعادل لبورنموث قبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الأول.

وأضاف رحيم سترلينج الهدف الثاني لسيتي في الدقيقة الـ 57، وتبعه الألماني إلكاي جوندوجان بتسجيل الهدف الثالث، في الدقيقة الـ 79.

ورفع سيتي رصيده في الصدارة إلى 38 نقطة، وتوقف رصيد بورنموث عند 20 نقطة، في المركز التاسع.

ويحتل ليفربول المركز الثاني برصيد 33 نقطة، بفارق خمس نقاط خلف سيتي المتصدر، قبل مباراته أمام ضيفه إيفرتون غداً الأحد.

وحقق سيتي فوزه السادس على التوالي، والثاني عشر هذا الموسم مقابل تعادلين، وبسجل خال من الهزائم.