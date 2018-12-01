النجم فيا ينتقل للعب مع نادي فيسيل كوبي الياباني

الشارقة 24 - أسعد خليل:

أعلن المهاجم الإسباني الدولي السابق ديفيد فيا، أنه سينضم لصفوف فريق فيسيل كوبي الياباني، ليلعب مجدداً إلى جوار زميله السابق ومواطنه أندريس إنييستا.

وأكد فيا، في مقطع مصور بثه على مواقع التواصل الاجتماعي، أن القرار اتخذ، ولديه وجهة جديدة، وينتظره تحدٍ كبير، في آسيا، مع رحلات جديدة وبلد جديد، وثقافة جديدة وزملاء جدد، مرحباً باليابان وبفريق فيسيل كوبي، للاستمتاع بكرة القدم سوياً.

وكان فيا البالغ من العمر 36 عاماً أعلن قبل يومين رحيله عن فريق نيويورك سيتي الأميركي، بعدما قضى في صفوفه المواسم الأربعة الأخيرة.

وقضى فيا إلى جوار إنييستا أفضل سنوات مسيرتهما الكروية، سواء في فريق برشلونة أو المنتخب الإسباني، كما يتصدر فيا قائمة أبرز هدافي المنتخب الإسباني، على مدار تاريخه برصيد 59 هدفاً.

وفاز فيا وإنييستا مع المنتخب الإسباني بلقبي كأس أمم أوروبا "يورو 2008"، وكأس العالم 2010 بجنوب أفريقيا، كما لعب الاثنان سوياً في صفوف برشلونة من 2010 إلى 2013، وفازا مع الفريق بثمانية ألقاب في مختلف البطولات، منها لقب دوري أبطال أوروبا، مع لقبين في الدوري الإسباني، ولقب واحد في كل من كأس ملك إسبانيا، وكأس العالم للأندية.