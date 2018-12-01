الصراعات والمسافات حاضرة في قرعة تصفيات يورو 2020

الشارقة 24 – أسعد خليل:

سيكون غياب المنتخب الألماني عن فرق المستوى الأول، من أبرز ملامح قرعة التصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم "يورو 2020"، والتي تسحب غداً الأحد، في العاصمة الإيرلندية دبلن، لكن محاور أخرى، ستجعلها ربما القرعة الأكثر تعقيداً في تاريخ البطولة.

فمن المتوقع أن تستحوذ عوامل المناخ والمسافات الطويلة، وكذلك الصراعات والمدن صاحبة الضيافة، على نصيب الأسد من الاهتمام خلال حفل سحب القرعة، الذي يحسم طريق المنافسة للمنتخبات الـ 55 في التصفيات المؤهلة للبطولة الأوروبية.

ويجري تقسيم المنتخبات إلى عشر مجموعات، ويتأهل صاحبا المركزين الأول والثاني من كل مجموعة، مع نهاية المنافسات المقررة بين مارس ونوفمبر 2019، إلى النهائيات التي تقام في 12 دولة أوروبية بمشاركة 24 منتخباً.

ويتأهل من التصفيات بذلك 20 منتخباً، بينما يشغل المقاعد الأربعة المتبقية، المنتخبات المتأهلة عبر النسخة الأولى من بطولة دوري أمم أوروبا.

وطبقاً لنتائج دوري أمم أوروبا، تأتي منتخبات سويسرا والبرتغال وهولندا وإنجلترا، الفائزة بالمجموعات الأربع في دوري المستوى الأول بدوري الأمم، على رؤوس المجموعات الأربع الأولى في تصفيات يورو 2020.

بينما تأتي المنتخبات الأخرى صاحبة التصنيف الأعلى، وهي منتخبات بلجيكا وفرنسا وإسبانيا وإيطاليا وكرواتيا وبولندا، على رؤوس المجموعات من الخامسة إلى العاشرة.

وكان المنتخب الألماني قد أهدر فرصة الفوز على نظيره الهولندي، حيث تلقت شباكه هدف التعادل 2-2 في الثواني الأخيرة من مباراتهما في المجموعة الأولى بدوري المستوى الأول في دوري الأمم في 19 نوفمبر الماضي، ليحسم ذلك تواجد المنتخب الألماني ضمن فرق المستوى الثاني في قرعة البطولة الأوروبية غداً إلى جانب تسعة منتخبات أخرى.

وإلى جانب ميونخ، تقام مباريات يورو 2020 في مدن روما الإيطالية وباكو الأذربيجانية وأمستردام الهولندية وبوخارست الرومانية وسان بطرسبرج الروسية، وكوبنهاجن الدنماركية والعاصمة البريطانية لندن، وغلاسغو الإسكتلندية، وبلباو الإسبانية ودبلن الأيرلندية وبودابست المجرية.

كذلك تفرض الصراعات أو التوترات الدبلوماسية نفسها على آلية القرعة، حيث لا يمكن أن تضم مجموعة واحدة بين جبل طارق وإسبانيا، أو كوسوفو وصربيا، أو كوسوفو والبوسنة والهرسك.