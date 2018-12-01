فيلادلفيا يسحق واشنطن في دوري السلة الأميركي

الشارقة 24 – أسعد خليل:





سحق فيلادلفيا سيفينتي سيكسرز، ضيفه واشنطن ويزاردز، بـ 123 نقطة مقابل 98، ضمن منافسات الجولة الـ24، من دوري السلة الأميركي.

سجل جويل إيمبيد، 16 نقطة لفريق فيلادلفيا، وأضاف جاي جاي ريديك 14 نقطة، ليقودا الفريق لتحقيق ذلك الفوز الكبير، وقد كان فيلادلفيا متقدماً بـ68 نقطة، مقابل 46، بنهاية الشوط الثاني .

وكان واضحاً، أثر غياب دوايت هاوارد بسبب الإصابة على فريق واشنطن، حيث خضع لعملية جراحية، ستبعده عن الملاعب لثلاثة أشهر، وقد تولى قيادة هجوم الفريق في غيابه اللاعب برادلي بيل، الذي سجل 19 نقطة، إلا أن ذلك لم يكن كافياً، لتجنيب الفريق تكبد الهزيمة الثانية على التوالي، في الدوري.