بنتيجة 2-1

كارديف سيتي يخطف فوزاً مهماً من ولفرهامبتون في البريميرليغ

  • السبت 01, ديسمبر 2018 في 9:12 ص
  • صراع شرس على الكرة بين الفريقين
    صراع شرس على الكرة بين الفريقين
قلب فريق كارديف سيتي، تأخره بهدف أمام ضيفه ولفرهامبتون، إلى فوز، 2-1، خلال المباراة التي جمعتهما، في الجولة الـ14، من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
الشارقة 24 – أسعد خليل :

سجل المهاجم جونيور هويليت، هدفاً رائعاً، ليمنح كارديف سيتي الفوز، 2-1، على ولفرهامبتون واندرارز، ويقوده لمغادرة منطقة الهبوط، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
 
تقدم ولفرهامبتون، بهدف سجله مات دوهيرتي في الدقيقة 18، وتعادل أرون جونارسون لكارديف في الدقيقة 65، قبل أن يسجل ديفيد هويليت، هدف الفوز في الدقيقة 77.
 
وتقدم كارديف، إلى المركز 15، برصيد 11 نقطة، من 14 مباراة، بفارق خمس نقاط خلف ولفرهامبتون، الذي استمر غيابه عن الانتصارات، في الدوري الإنجليزي، للمباراة السادسة على التوالي.