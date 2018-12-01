كارديف سيتي يخطف فوزاً مهماً من ولفرهامبتون في البريميرليغ

الشارقة 24 – أسعد خليل :





سجل المهاجم جونيور هويليت، هدفاً رائعاً، ليمنح كارديف سيتي الفوز، 2-1، على ولفرهامبتون واندرارز، ويقوده لمغادرة منطقة الهبوط، في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

تقدم ولفرهامبتون، بهدف سجله مات دوهيرتي في الدقيقة 18، وتعادل أرون جونارسون لكارديف في الدقيقة 65، قبل أن يسجل ديفيد هويليت، هدف الفوز في الدقيقة 77.

وتقدم كارديف، إلى المركز 15، برصيد 11 نقطة، من 14 مباراة، بفارق خمس نقاط خلف ولفرهامبتون، الذي استمر غيابه عن الانتصارات، في الدوري الإنجليزي، للمباراة السادسة على التوالي.