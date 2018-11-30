تورنتو يحقق فوزه الـ19 في السلة الأميركية

الشارقة 24 - أسعد خليل :





سجل كاوهي ليونارد، 37 نقطة، ليقود فريق تورونتو رابتورز للانتصار على غولدن ستيت، بـ 131 نقطة مقابل 128.

بدأ تورونتو المباراة، بصورة حسنة، وتقدم في الشوط الأول بـ38 نقطة مقابل 23، وحافظ على تفوقه في الشوط الثاني، بل رفعه إلى 65 نقطة مقابل 54، إثر ثلاثية من كاوهي ليونارد.

ورد فريق غولدن ستيت بأداء مذهل من نجمه، كيفن دورانت، الذي أحرز 51 نقطة، في اللقاء، وأفلح برمية في آخر ثواني الشوط الرابع، في معادلة النتيجة بـ119 نقطة لكل فريق، ما استدعى أن تمتد المباراة إلى شوط إضافي.

تواصل الأداء القوي، من كاوهي ليونارد لفريق تورونتو، كما وجد معاونة من كايلي لاوري، وسيرجي إيباكا، الذي سجل 20 نقطة، وداني غرين، ليساهموا في تحقيق الفريق الكندي، لنصره التاسع عشر في الموسم، مقابل أربع هزائم.