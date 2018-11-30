6 فرق تلتحق بركب المتأهلين لدور الـ32 في الدوري الأوروبي

الشارقة 24 – أسعد خليل :





صعد نادي دينامو كييف الأوكراني، لدور الـ32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب، 1-0، على مضيفه أستانا الكازاخي في الجولة الخامسة، في المجموعة الحادية عشرة، من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية، التي شهدت أيضاً فوز رين الفرنسي، على مضيفه يابلونك التشيكي.

المجموعة السابعة

ففي المجموعة السابعة، قلب رابيد فيينا النمساوي تأخره، 0-1، أمام مضيفه سبارتاك موسكو الروسي، إلى فوز مثير، 2-1، فيما تعادل رينجرز الاسكتلندي، مع ضيفه فياريال الإسباني بدون أهداف.

واشتعل صراع حجز بطاقتي التأهل، عن تلك المجموعة بين الفرق الأربعة، حيث تصدر فياريال الترتيب برصيد سبع نقاط، بفارق المواجهات المباشرة أمام أقرب ملاحقيه رابيد فيينا، واحتل رينجرز المركز الثالث بست نقاط، متفوقاً بفارق نقطة على سبارتاك موسكو متذيل الترتيب.

المجموعة الثامنة

وفي المجموعة الثامنة، تغلب آينتراخت فرانكفورت الألماني، على ضيفه أولمبيك مارسيليا الفرنسي، 4-0، وحقق أبولون ليماسول القبرصي مفاجأة كبرى بفوزه، 2-0، على ضيفه لاتسيو الإيطالي.

وحافظ فرانكفورت على العلامة الكاملة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة من خمسة انتصارات، ليتربع منفرداً على الصدارة، فيما ظل لاتسيو في المركز الثاني بتسع نقاط، علماً بأن الفريقين ضمنا التأهل لدور الـ32 منذ الجولة الماضية، فيما احتل أبولون ليماسول المركز الثالث بأربع نقاط، وتواجد مارسيليا في القاع بنقطة واحدة.

المجموعة التاسعة

وتأجل حسم تذكرتي التأهل عن المجموعة التاسعة، للجولة الأخيرة، وذلك بعد تعادل مالمو السويدي، مع ضيفه جينك البلجيكي، 2-2، وفوز بشكتاش التركي، 3-2، على مضيفه ساريسبورج النرويجي.

وبقي جينك في الصدارة برصيد 8 نقاط، بفارق نقطة أمام بشكتاش صاحب المركز الثاني، واحتل مالمو المركز الثالث بست نقاط، فيما تواجد ساريسبورج في المركز الأخير بخمس نقاط.

المجموعة العاشرة

وتلقى إشبيلية الإسباني خسارة مفاجئة، 0-1، أمام مضيفه ستاندار لييج البلجيكي في المجموعة العاشرة، التي شهدت فوز كراسنودار الروسي، 2-1، على ضيفه بلدية آكهيسار.

وأنعش كراسنودار حظوظه في التأهل، بعدما تربع على الصدارة برصيد 12 نقطة، بفارق ثلاث نقاط أمام إشبيلية وستاندار لييج، اللذين احتلا المركزين الثاني والثالث على التوالي، وظل بلدية آكهيسار في المؤخرة بلا نقاط.

المجموعة الخامسة

وواصل أرسنال الإنجليزي، انتصاراته في المجموعة الخامسة، بفوزه الكبير، 3-0، على مضيفه فورسكلا الأوكراني، فيما اكتسح سبورتنغ لشبونة البرتغالي مضيفه كارباكا آجدام الأذربيجاني، 6-1.

واحتفظ الفريق اللندني، الذي ضمن الصعود منذ الجولة الماضية، بصدارته للمجموعة برصيد 13 نقطة، فيما احتل سبورتنغ لشبونة المركز الثاني برصيد عشر نقاط، ليتأهل أيضاً للدور المقبل، وتجمد رصيد فورسكلا وكارباكا عند ثلاث نقاط، ليحتلا المركزين الثالث والرابع على الترتيب.

المجموعة السادسة

واقترب ميلان الإيطالي، خطوة مهمة نحو الصعود للدور القادم، بفوزه الكبير، 5-2، على ضيفه ديديلانجي اللوكسمبوركي في المجموعة السادسة، التي شهدت تأهل ريال بيتيس الإسباني عقب انتصاره الثمين، 1-0، على ضيفه أولمبياكوس اليوناني.

وارتفع رصيد ريال بيتيس إلى 11 نقطة في الصدارة، بفارق نقطة أمام أقرب ملاحقيه ميلان، في حين احتل أولمبياكوس المركز الثالث برصيد سبع نقاط، وبقي ديديلانجي في ذيل الترتيب بلا نقاط.

وبات الفريق الإيطالي، بحاجة للحصول على نقطة التعادل، في لقائه القادم، أمام مضيفه أولمبياكوس بالجولة الأخيرة في المجموعة، لنيل بطاقة الترشح الثانية لدور الـ32 برفقة بيتيس بتلك المجموعة.

المجموعة الثانية

وتأهل ريدبول سالزبورج النمساوي للدور المقبل، بفوزه، 1-0، على ضيفه لايبزيغ الألماني في المجموعة الثانية، التي شهدت فوز سيلتيك الاسكتلندي بالنتيجة ذاتها على مضيفه روزنبورج النرويجي.

وعزز ريدبول صدارته للمجموعة، بعدما رفع رصيده إلى 15 نقطة، محققاً العلامة الكاملة حتى الآن، فيما ارتفع رصيد سيلتيك إلى تسع نقاط في المركز الثاني، وأصبح بحاجة للحصول على نقطة واحدة فقط في الجولة الأخيرة للصعود رسمياً، في حين تجمد رصيد لايبزيغ عند ست نقاط في المركز الثالث، وظل روزنبورج بلا نقاط.