الاتحاد الأرجنتيني يطمح بالتوقيع نهائياً مع سكالوني

الشارقة 24- أسعد خليل:





أعلن الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، أنه سيعرض على المدرب المؤقت ليونيل سكالوني، أن يتولى الإشراف على المنتخب الوطني، بشكل دائم، وقيادته في كوبا أميركا المقررة، الصيف المقبل، في البرازيل.

وأوضح رئيس الاتحاد كلاوديو تابيا، على وسائل التواصل الاجتماعي، أنه من المهم أن نعرف ما نريده لجميع منتخباتنا الوطنية، لقد رأينا عمل ليونيل سكالوني، ونتيجة ذلك، سنطلب منه الاستمرار في كوبا أميركا.

وعين سكالوني، البالغ من العمر "40 عاماً"، مدرباً مؤقتاً للمنتخب الأول، بعد التخلي عن خورخي سامباولي، إثر الخروج من الدور ثمن النهائي لمونديال روسيا، الصيف المنصرم، على يد فرنسا، 3-4، التي توجت لاحقاً باللقب.

ويملك الظهير السابق سكالوني، الذي لعب مع أندية مثل لاتسيو الإيطالي، ووست هام يونايتد الإنجليزي، وديبورتيفو لا كورونيا الإسباني، خلال مسيرته، خبرة متواضعة كمدرب، على الرغم من أنه كان مدرباً، لمنتخب بلاده تحت 20 سنة، لفترة وجيزة.