دينامو كييف يبلغ دور الـ 32 بالدوري الأوروبي

الشارقة 24 – أسعد خليل:

صعد دينامو كييف الأوكراني لدور الـ 32 ببطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، عقب فوزه الصعب 1 - صفر على مضيفه أستانا الكازاخي، في الجولة الخامسة "قبل الأخيرة"، في المجموعة الحادية عشرة من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية.

وارتفع رصيد دينامو كييف إلى 11 نقطة، لينفرد بالصدارة، ويحجز أولى بطاقات التأهل عن تلك المجموعة للدور القادم، حيث يتفوق بفارق ثلاث نقاط أمام أقرب ملاحقيه أستانا، فيما احتل رين الفرنسي المركز الثالث في ترتيب المجموعة، برصيد ثلاث نقاط، قبل لقائه مع مضيفه يابلونك التشيكي، متذيل الترتيب برصيد نقطتين، في وقت لاحق الخميس، ضمن الجولة ذاتها.

ويدين دينامو كييف بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه بنيامين فيرييتش، الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ 29.