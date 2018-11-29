مصير كوفاتش متعلق بأقدام لاعبي البايرن في الدوري الألماني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

تنفس نيكو كوفاتش، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بايرن ميونخ الألماني الصعداء، بعدما تغلب فريقه على بنفيكا 5 / 1، الثلاثاء الماضي، في دوري أبطال أوروبا، ولكن يتعين عليه أن يحقق الفوز على فيردر بريمن، عندما يلتقيان السبت المقبل، في الجولة الثالثة عشرة من الدوري.

وكان بايرن ميونخ ضمن التأهل إلى دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، وهو ما جعل كوفاتش يستمر في تدريب الفريق، ولكن يجب أن يفوز الفريق بمباراته في الدوري.

وبينما لم يخسر بايرن ميونخ في مبارياته الخمس بدوري الأبطال، حيث حقق الفوز بأربع مباريات، فشل الفريق في تحقيق أي فوز في آخر ثلاث مباريات بالدوري، وكانت آخر مبارياته انتهت بالتعادل 3-3 أمام فورتونا دوسلدورف، حيث فشل الفريق في الحفاظ على تقدمه 3 / 1، ليفشل في تحقيق الفوز في أربع مباريات على أرضه.

وتحدث أولي هونيس رئيس النادي عن "كرة قدم مضحكة"، معرباً عن أسفه من الأخطاء الفردية، وأنه لا يضمن مستقبل كوفاتش مع الفريق.

وجعل الفوز الكبير على بنفيكا، الأمور تهدأ قليلاً، وصرح آريين روبين: "أردنا أن نقف مرة أخرى وأن نضع علامتنا من أجل الجمهور، خاصة بعد الانتكاسة المريرة يوم السبت الماضي، الفرق الكبيرة تفعل هذا، ينهضون مجدداً".

وتجمع مباراة يوم السبت فريقين استهلا الموسم بشكل جيد، ولكنهما تراجعا بعدها.

وتصدر بايرن جدول الترتيب بعد خمس مباريات من أصل 12 مباراة لعبت، حيث حصد خلالها 13 نقطة، وكان بريمن متخلفاً عنه بفارق نقطتين في المركز الثالث، والآن يحتل بايرن ميونخ المركز الخامس، بفارق تسع نقاط خلف بوروسيا دورتموند المتصدر، وتضاءل حماس بريمن المبكر، وتراجع للمركز السابع، ولم يحقق أي انتصار في آخر أربع مباريات.

وخسر فريق بريمن في آخر 15 مباراة أمام بايرن، بما في ذلك آخر تسع مباريات أقيمت على أرضه، ويرجع آخر انتصار حققه بريمن على بايرن إلى أكتوبر 2006.