ليفربول وأرسنال يسعيان لتفادي الهزيمة في البريميرليغ

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يأمل فريق ليفربول في تفادي تلقي الخسارة الأولى له بالدوري الإنجليزي الممتاز هذا الموسم عندما يواجه فريق إيفرتون في ديربي "ميرسيسايد" يوم الأحد المقبل في الجولة 14 من المسابقة، كما يتطلع فريق أرسنال أن يحافظ على مستواه عندما يواجه ضيفه توتنهام.

ولم يخسر ليفربول في أي مباراة بالدوري حتى الآن ويحتل المركز الثاني في جدول الترتيب برصيد 33 نقطة بفارق نقطتين خلف مانشستر سيتي المتصدر.

ويعود ليفربول للمشاركة في المنافسات المحلية بعد خسارته 1/2 أمام باريس سان جيرمان أمس الأربعاء والتي تركت مصير الفريق في التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا على المحك.

ووفقاً للمدير الفني للفريق يورجن كلوب، فإن الفريق ليس بحاجة لاستخدام هذا الأمر كمحفز له.

وفشل فريق إيفرتون في تحقيق أي انتصار أمام ليفربول في 17 مباراة بجميع البطولات، ولم يفز إيفرتون في ملعب أنفيلد منذ سبتمبر 1999.

ولكن إيفرتون يقدم اداءً جيداً هذه الفترة، حيث خسر مباراة واحدة فقط من أصل سبع مباريات في الدوري، مما جعله يحتل المركز السادس.

أرسنال يلاقي توتنهام:

ولم يخسر أرسنال في 11 مباراة متتالية في الدوري، ولكنه فاز بمباراة وحيدة من آخر ثماني مباريات جمعته بتوتنهام، كانت في الموسم الماضي.

ويتطلع توتنهام لمواصلة انطلاقته المذهلة والتي استطاع من خلالها أن يلحق الهزيمة الأولى بفريق تشيلسي في الدوري، والتغلب على انتر ميلان ليحافظ على آماله في التأهل إلى دور الستة عشر ببطولة دوري أبطال أوروبا.

مان سيتي للبقاء من دون خسارة:

ويتطلع فريق مانشستر سيتي للحفاظ على سجله خاليا من الهزائم عندما يستضيف بورنموث، بينما سيحاول تشيلسي أن يستعيد توازنه، بعد الخسارة أمام توتنهام، عندما يستضيف فولهام.

وفي بقية مباريات هذه الجولة، يستضيف كارديف فريق ولفرهامبتون، ويحل بيرنلي ضيفا على كريستال بالاس، ويلعب هيديرسفيلد مع برايتون، وواتفورد مع ليستر سيتي، ونيوكاسل مع ويستهام، ومانشستر يونايتد مع ساوثهامبتون.