ريال مدريد يتطلع لاستعادة نغمة الانتصارات في الدوري الإسباني

الشارقة 24 – أسعد خليل:

يأمل الأرجنتيني سانتياجو سولاري في قيادة فريقه ريال مدريد لاستعادة توازنه في الدوري الإسباني لكرة القدم خلال المباراة أمام ضيفه فالنسيا يوم السبت المقبل في المرحلة 14.

وبعد الفوز في أول 4 مباريات له منذ تولي منصب المدير الفني للنادي الملكي تعثر الريال على يد مضيفه إيبار بثلاثة أهداف دون رد الأسبوع الماضي.

ورغم الانتقادات اللاذعة في وسائل الإعلام، يحتل الريال المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الإسباني بفارق 6 نقاط فقط عن إشبيلية المتصدر بعد مرور 13 جولة من عمر المسابقة.

وستكون الأعين كلها موجهة صوب سولاري لمعرفة ما إذا كان سيدفع بإيسكو الذي غاب عن المباراة التي فاز فيها الريال على مضيفه روما بهدفين دون رد في دوري أبطال أوروبا يوم الثلاثاء الماضي.

وحاول سولاري تفسير قراره باستبعاد اللاعب المفضل لجماهير الريال من قائمة الفريق أمام روما.

وقال المدرب الأرجنتيني "هناك قرارات محددة يتم اتخاذها في لحظات محددة".

وخلال الفترة القصيرة التي قضاها سولاري مع ريال مدريد فإنه لم يمنح إيسكو فرصة المشاركة منذ البداية في أي مباراة.